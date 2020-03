COVID-19 // Les Petits Frères des Pauvres appellent à la solidarité et à la fraternité envers nos aînés

Suite aux annonces du Président de la République et à l’indispensable « mise à distance » physique que nous impose la crise sanitaire qui frappe notre pays, les Petits Frères des Pauvres appellent les citoyens à la solidarité et à la fraternité envers les personnes âgées.

Le maintien du lien social entre tous est une priorité et il est possible, pour chacun d’entre nous, d’agir à son échelle.

Comment concilier l’essentielle préservation du lien, vital pour nos aînés, et la nécessaire protection de leur santé ?

En leur téléphonant régulièrement : s’il n’est pas conseillé de visiter nos aînés, vous pouvez toujours leur passer un coup de fil.

En leur envoyant une carte postale ou un petit mot : retrouvez le plaisir d’écrire quelques mots sur du papier et pour nos aînés, c’est le plaisir de recevoir une lettre.

En communiquant via les outils numériques : pour les plus connectés, il est aussi possible de leur envoyer un message ou de communiquer par Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter…

En leur rendant service : faire les courses, déposer un courrier, aller chercher les médicaments… Le confinement et le manque d’autonomie de certaines personnes âgées peuvent compliquer leur quotidien. Demandez-leur de quoi elles auraient besoin et facilitez-leur la vie !

: faire les courses, déposer un courrier, aller chercher les médicaments… Le confinement et le manque d’autonomie de certaines personnes âgées peuvent compliquer leur quotidien. Demandez-leur de quoi elles auraient besoin et facilitez-leur la vie ! En les invitant à contacter Solitud’écoute au 0 800 47 47 88 (appel anonyme et gratuit), la ligne d’écoute et de soutien téléphonique des Petits Frères des Pauvres, destinée aux personnes de plus de 50 ans souffrant de solitude et d’isolement (ouverte tous les jours y compris les week-ends et jours fériés de 15h à 20h).

Les Petits Frères des Pauvres saluent également les nombreuses initiatives citoyennes et d’entreprises pour maintenir les liens avec les personnes les plus fragiles. La fraternité, dans cette période, est plus que jamais d’actualité, et est une nécessité pour une société inclusive envers nos aînés !