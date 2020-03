France et Italie : Amazon cesse les commandes "moins prioritaires"

Sur ses sites français et italien, Amazon va se concentrer sur les produits les plus demandés en cette période de pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé le géant américain. "Nous devons concentrer les capacités disponibles sur les articles les plus prioritaires et, à compter d'aujourd'hui, temporairement cesser de prendre des commandes sur certains produits moins prioritaires sur Amazon.fr et Amazon.it", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ce sont ainsi les produits d'hygiène ou de base pour la maison qui auront la priorité, comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis. Cela s'applique seulement aux nouvelles commandes: celles qui ont déjà été passées seront honorées.