CORONAVIRUS - «un droit de visite dans les Ehpad mis en place à partir de lundi» a annoncé Olivier Véran ce dimanche

Olivier Véran, a indiqué ce dimanche au cours d'un point presse, "nous avons élaboré de nouvelles recommandations pour organiser dès demain un droit de visite aux familles pour leurs aînés. Ce sera à la demande du résident, sous condition (pas plus de deux visiteurs). Il y aura une interdiction de contact physique". Ce droit de visite encadré s'appliquera également aux personnes à domicile en situation d'handicap.



Le ministre de la santé s'est également félicité d'avoir réussi à mobiliser 15.000 étudiants infirmiers venus en aide aux Ehpad et 1200 volontaires à travers les plateformes régionales de mobilisation. Véran a également souligné l'importante campagne de dépistage qui a été mise en place dans les Ehpad qui consiste à dépister tous les soignants et l'ensemble des résidents si 1 cas est signalé dans un établissement.