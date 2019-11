Billard Club Chalonnais : Eric Soler l'emporte en nationale 2

à Chalon, lors du 3e et dernier tournoi au mode de jeu au Cadre…

Ce week-end avait lieu le 3éme et dernier tournoi au mode de jeu au Cadre dans les différentes catégories et qualificatif pour les finales de District. A Chalon, en Nationale 2, sur 3m10, Eric Soler remporte le tournoi avec une moyenne générale de 7,48, meilleure série 38 points, 4éme James Mercier. Sont qualifiés pour la Finale de District à Chalon le 2 Février 2020, James Mercier et Eric Soler. Au Breuil, en Régionale 1, Alexis Boureux termine 4éme mais se qualifie pour la Finale de District le 2 Février 2020 au Breuil. A Autun, en Régionale 2, Franck Cannard, Alain Dalsass, Pierre Chevat et Patrice Gautier terminent respectivement 1er, 2éme, 4éme et 6éme. A Mâcon, en Régionale 2, Jérôme Richard prend la 2éme place, Daniel Laucher la 3éme place et Jean Dorlet la 6éme place : qualification pour la demi-finale de District en Régionale 2 à Mâcon et Autun le 12 Janvier 2020, Franck Cannard, Jérome Richard et Alain Dalsass. Le week-end prochain 3éme et dernier tournoi à la Libre pour les qualifications des Finales de District dans les différentes catégories.