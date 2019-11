Yacht Club Chalonnais : Pascal Boivin élu Capitaine de flotte 2020

ce samedi au local du club…

Ce samedi, au Yacht club de Chalon-sur-Saône, autour d’une bonne choucroute très appréciée de tous concoctée par le Restaurant La Roseraie, Pascal Boivin a été élu à l’unanimité responsable de l’organisation et du bon fonctionnement des régates pour la saison 2020 : logistique, sécurité, comité de course. Cette cérémonie annuelle pour élire le Capitaine de flotte de la saison suivante, s’est effectuée après le rangement du club où une vingtaine d’adhérents bénévoles, jeunes et anciens, voile et ski nautique, se sont affairés pour nettoyer et mettre à l’abri les divers matériels du club. En remerciement, le traditionnel vin chaud leur a été servi.

Pascal Boivin est licencié au Club depuis environ 18 ans, aimant pratiquer la voile et soucieux de s’impliquer dans les différentes activités, comme il se doit lorsqu’on fait partie d’une association sportive et de loisirs. Pascal s’est volontiers proposé pour remplir la fonction de Capitaine de flotte.

Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle mission.