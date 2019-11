L'Union Gymnique Chalonnaise se porte bien, mais manque de bénévoles

cela a été évoqué lors de son assemblée générale…

Vendredi dernier au gymnase André Rey se déroulait l’assemblée générale de l’Union Gymnique Chalonnaise. C’était la première assemblée générale pour le Président Jérôme Pelletier qui a succédé à François Lacour. Pierre Carlot, conseiller municipal délégué au Sport de Chalon, Adolphe Dubois représentant l’Office Municipal du Sport, Jean-Luc Ducerf, président du comité régional et Gilbert Blanchard, président du comité départemental étaient présents pour cette assemblée.

Lors de cette assemblée générale a été évoqué les 43 podiums de la saison dont les deux titres de vice-champions de France et une médaille de bronze. La section baby gym était composée de 260 licenciés en 2019 et déjà 200 licences pour cette année avec neuf créneaux horaires. A ce jour 297 dossiers sont répartis entre baby gym, école de gym, loisir et compétition.

Il a été rappelé les travaux effectués dans les vestiaires et les douches et le souhait que ceux des sanitaires s’effectuent rapidement car actuellement ceux-ci sont insalubres. Comme beaucoup de clubs ou associations sportives, l’Union Gymnique Chalonnaise a lancé un appel à candidature afin de s’investir au sein du club.