Remise de diplôme de 2ème DAN au club Chalon Aïkido

C’est avec une grande solennité et dans le respect des traditions japonaises qu’a eu lieu la remise du diplôme de deuxième DAN (NIDAN) d’Aïkido à Richard Desbordes. Ce grade s’obtient par un examen à la fin de deux années de préparation et après l’obtention de la ceinture noire. Richard Desbordes a montré des qualités de rapidité, de puissance ainsi qu’une plus grande fluidité dans la construction de ses techniques d’Aïkido.

Daniel Paul, président et Daniel Kowacki, C.E.N. 5 ème DAN ont félicité chaleureusement le lauréat pour le travail accompli. Les Aïkidokas Chalonnais se réjouissent de l’augmentation du nombre de gradés du club.

En Juin 2020, d’autres licenciés du club tenteront à leur tour d’accéder à ce grade.