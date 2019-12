43e corrida pédestre de Chalon : La course des As en images

par info-chalon.com...

La 43e corrida pédestre de Chalon organisée par l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme a retrouvé ses bases, le centre-ville de Chalon. Plus de 660 coureurs ont pris le départ de la course des As pour une distance de 10 000m. Le nombreux public et les participants ont profité de l'éclairage de Noël. Nasser Allali l'a emporté (voir notre article précédent).

Nasser Allali vainqueur