Jeudi 12 décembre à l'annexe du Colisée : 4e édition de la Nuit du basket 3x3 étudiante

organisée par l'ASUB Chalon…

La quatrième édition de la Nuit du basket 3x3, événement étudiant organisée par l’ASUB Chalon (Association Sportive de l’Université de Bourgogne) se déroulera ce jeudi 12 décembre à partir de 18h30 à l’annexe du Colisée.

Au programme : un tournoi festif et convivial en 3x3 (déguisements fortement recommandés et primés pour les meilleurs !), de la musique, une buvette, 1 t-shirt offert à tous les participants et une belle ambiance !

La Nuit du Basket est ouverte à tous les étudiants de tous niveaux. Équipe de 3 minimum, 4 maximum, (3 joueurs sur le terrain+1 remplaçant). 2 licenciés de club maximum par équipe. Maximum 18 équipes

3€ par participant (Gratuit pour les membres de l’ASUB Chalon).

Pré-inscriptions des équipes (INSCRIRE LE NOM DE L’ÉQUIPE – PAS D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE) fortement recommandées (inscriptions sur place non garanties) : http://www.bds-iutchalon.fr