Team TMX : Le Titre de Champion de France Supercross se rapproche

Énorme performance ce week-end en Suisse pour Calvin Fonvieille…

Le team TMX était engagé à Genève en Suisse pour l'avant-dernière épreuve du SX TOUR championnat de France de Supercross. Magnifique organisation au sein du Pal'Expo avec une piste digne des plus grandes malgré une texture molle qui se dégradait très vite rendant plus compliqué le pilotage. 22 000 spectateurs ont répondu présents sur les deux soirs. Grosse ambiance.



Vendredi soir

Calvin Fonvieille proche de la tête du classement devait faire un bon week-end pour se rapprocher encore plus près du titre de champion de France. Il réalise un bon 2è temps de sa série ce qui le place bien pour sa demi-finale qu'il gagne en réalisant le holeshot. Il se qualifie pour la finale du vendredi avec un très bon emplacement sur la grille. L'heure de la grande finale a sonné. Les moteurs montent en régime. La grille tombe. Calvin Fonvieille part en tête de cette première finale du week-end. Incroyable ! Le jeune sudiste garde la première place durant quelques tours avant de se faire doubler par des cadors internationaux. Il conserve sa 3è place jusqu'au drapeau à damier. Enorme performance que réalise Calvin Fonvieille. Il termine 2è pour le compte du SX Tour ce qui le fait bondir dans le classement.

Samedi Soir

Après l'euphorie du vendredi, Calvin s'est senti un peu moins bien le samedi. 4è temps de sa série, il se sent moins à l'aise. Mal placé pour sa demi-finale, cela ne l'empêche pas de partir en tête de celle-ci. Calvin trouve les ressources pour terminer à une belle 2è place. La journée du samedi est officiellement lancée. il se qualifie donc pour la 2è et dernière finale du week-end. Une nouvelle fois bien placé sur la grille, Calvin Fonvieille fait encore un bon départ en prenant la roue du premier. Il impulse un gros rythme durant toute la finale. Les minutes s'égrainent et la tension monte. Il assure les points pour le championnat de France en terminant 4è de cette finale. Calvin Fonvieille recolle à 1 point du leader du SX Tour, donc à 1 point du titre de champion de France SX 2 2019. Un gros coup a été réalisé ce week-end par le team TMX. La finale à Amnèville ce week-end s'annonce bouillante !

Merci à vous tous pour votre soutien sans faille. Après un premier titre en milieu d'année, un second est en ligne de mire. tout va se jouer ce week-end lors de la finale à Amnèville.