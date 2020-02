Escalade et Sauce Piquante garde la forme!

c'était ce samedi à Chalon…

Difficile d’atteindre le sommet pour « Escalade et sauce piquante », puisque cet évènement sportif l’a déjà atteint. Ce samedi après-midi, au gymnase Hilaire de Chardonnet, plus de 400 grimpeurs, débutants ou expérimentés venus de toute la France sont venus s’essayer sur les « voies » proposées par le Club Alpin Français de Chalon. Le thème pour cette édition 2020 était les Jeux Olympiques. L’ambiance était conviviale et chaleureuse. Une année de plus, et une nouvelle réussite pour cette édition 2020 d'Escalade et Sauce Piquante ! Un grand bravo aux organisateurs salués par Gilles Platret, maire de Chalon, accompagné des élus des Sports de la Ville.