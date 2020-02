LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION - 148 élèves de C.M.1-C.M.2 de Chalon sensibilisés aux situations de handicap

Nous avons tous expérimenté un jour une situation où nous nous sommes sentis différents des autres et peut-être en avons-nous souffert. Sensibiliser les élèves à la différence, changer leur regard sur les personnes en situation de handicap et soutenir les pratiques sportives des élèves en situation de handicap, tels ont été les objectifs des ateliers de sensibilisation à la citoyenneté Cap Classes.

Communiqué de la ville de Chalon

Organisés en début de semaine par la Ville de Chalon en lien avec l’Education Nationale, ces ateliers ont accueilli 148 élèves de C.M. 1-C.M. 2 issus de six écoles de la cité.

Sur trois demi-journées, les élèves ont été répartis sur trois ateliers différents : basket-fauteuil, initiation à la langue des signes et un parcours aveugle, ateliers encadrés par des membres de l’association CAP Sport Art Aventure Amitié (CAP SAAA). Le but est de lutter contre toutes les formes de discriminations, faire de la sensibilisation au handicap et de promouvoir la notion du vivre-ensemble en paix.

Dans la continuité, le rallye citoyen pour les 6e en mai

En partenariat avec CAPSAAA, le Conseil des jeunes de la Ville de Chalon organisera pour la 3e année consécutive son rallye citoyen le jeudi 28 mai 2020 à destination des 6e (classes volontaires). L’édition 2019 a regroupé presque 500 jeunes ; 75 équipes composées de six jeunes et d’un accompagnateur ont participé à cette 2e édition du rallye citoyen. Six équipes gagnantes (la meilleure équipe de chaque collège) plus une équipe de jeunes de l’IME l’Orbize se sont rendues à Paris les 19 et 20 juin 2019 pour participer au rallye citoyen au cœur de la capitale. C’est une équipe du Collège Le Devoir qui a remporté le Trophée de l’Edition Chalonnaise 2019. Cette même équipe est arrivée 11e sur les 83 équipes (hors Île de France) engagées au rallye citoyen Cap’itale à Paris.