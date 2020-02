Vif succès pour le Gala de l'Éveil de Chalon

suite à des problèmes internet, info-chalon.com vous propose (enfin) son reportage photos…

Le Gala de l'Éveil de Chalon se déroulait ce dimanche au Colisée sur le thème "Les villes du Monde". Parents, famille, amis, plus de 600 personnes assistaient à ce gala où toutes les sections étaient représentées, la section Gymnastique Artistique Féminine (GAF), section Gymnastique Artistique Masculine (GAM), section Gymnastique Rythmique Sportive (GRS), section Eveil de l'enfant, section tir à l'arc et la section Gym Form' Détente. Les Rock Cheerleaders de Chalon invitées du spectacle ont fait le show lors de leurs passages. Sylvie Jury, présidente du club remerciait la municipalité, tous les bénévoles, licenciés, parents, les membres du bureau et les maquilluses du lycée Saint Charles.

Les Rock Cheerleaders