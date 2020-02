Compagnie des Francs Archers Chalonnais - Les jeunes continuent sur leur lancée

Ce weekend avait lieu à Gueugnon une manche du Challenge Spécial Jeunes de Saône et Loire réservé aux jeunes archers débutants. Les jeunes chalonnais ont fait honneur à leur club pour cette deuxième journée

L'équipe composée de BLONDE Alysée, GISCLON Gaspard , LAUNAY Mathilde et VINCENT Juliette a terminé sur la troisième marche du podium avec un déficit de 10 points sur les premiers.

En individuelle lors des qualifications Mathilde LAUNAY signe le meilleur score de la journée avec un total de 277 Points sur 300 possible

En finale elle s'incline d'un point et finit sur la 2ème marche du podium.

Prochain rendez vous le 14 Mars à Paray le Monial pour la 3ème manche