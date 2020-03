L'édition 2020 du Marathon des vins de la Côte Chalonnaise vient d'être annulée.

D'après nos informations, cette décision aurait été prise ce mardi matin suite à une réunion entre les organisateurs et le sous-Préfet, Jean-Jacques Boyer. suite à l'épidémie de coronavirus.

Le ministre de la santé et la ministre des sports ont annoncé l’interdiction totale des rassemblements de plus de 1000 personnes en milieu ouvert et confiné en France jusqu’au 15 avril afin de freiner la propagation du coronavirus.

En lien avec les autorités, le comité d’organisation MVC2 a pris la décision d’annuler le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise aux dates du 3, 4 et 5 avril prochain.