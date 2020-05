DECONFINEMENT - Le protocole de reprise dans les clubs de tennis de table

Communiqué de la Fédération Française de Tennis de Table

Dans le cadre du plan national de déconfinement pour lutter contre la propagation du COVID-19, la FFTT propose à l’ensemble de ses structures des règles et des recommandations de reprise de l’activité. Ces règles restent dépendantes des futures annonces du gouvernement et des arrêtés locaux et préfectoraux.



La Fédération, en lien avec le ministère des Sports, travaille depuis plusieurs semaines sur l’élaboration d’un guide de reprise de l’activité, tout en respectant les règles de protection sanitaire. Ce guide est destiné aussi bien aux dirigeants, aux joueurs, aux entraineurs, qu’aux enseignants et aux responsables d’infrastructures. En parallèle, une affiche synthétique rappelant l’essentiel des mesures barrières a été élaborée et devra être exposée dans toutes les salles de Tennis de Table.

Nous rappelons que toute reprise d’activité dans les clubs se fera dans le respect des règles gouvernementales et du protocole fédéral. Par ailleurs, les clubs affiliés doivent appliquer les décisions des autorités publiques préfectorales et locales.

De plus, la Fédération fait appel à la responsabilité de chacun pour pratiquer le tennis de table dans le respect des règles élémentaires de sécurité sanitaire. Chaque joueuse et joueur présentant un rhume, une toux, une fièvre, ne devra pas se présenter à la salle et devra rester isolé pendant 14 jours.

Christian Palierne, Président de la FFTT : « Il reste malgré tout essentiel de respecter les gestes barrières et le plus important jouons, gardons nos distances et nous ne pourrons qu’espérer reprendre le tennis de table en septembre ».