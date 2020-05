Décisions prises pour l'EuroLeague et l'EuroCup concernant les saisons 2019-20 et 2020-21

Communiqué de presse

Le conseil d'administration des actionnaires de l'Euroleague Commercial Assets s'est réuni à distance le lundi 25 mai, pour la quatrième fois depuis la suspension de la saison le 12 mars dernier en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 (coronavirus).

Suite à la décision prise le 12 mars de suspendre temporairement toutes les compétitions de l'Euroleague Basketball, la ligue, les clubs, les joueurs et toutes les parties prenantes ont maintenu leur volonté et leurs efforts continus pour reprendre les compétitions.

Après avoir exploré toutes les options possibles, le conseil d'administration a pris la décision d'annuler l'Euroleague 2019-20 de Turkish Airlines et l'EuroCup 7DAYS, ainsi que le tournoi Adidas Next Generation et l'Euroleague Academy de l'Euroleague de basket-ball en raison des considérations suivantes :

La santé et la sécurité de nos athlètes, de nos supporters, de notre personnel, de nos partenaires et des communautés locales restent notre priorité absolue



L'évolution variable de COVID-19 dans les différents territoires de l'Euroligue et de l'EuroCup ne garantit pas que toutes les équipes puissent tenir leur camp d'entraînement et préparer les matchs officiels dans les mêmes conditions



En conséquence, les autorités locales ont imposé différentes restrictions aux déplacements de leurs citoyens, sans aucune garantie que toutes les équipes puissent se rendre au lieu désigné et en revenir



Un calendrier de camp d'entraînement réduit par rapport au minimum de trois semaines précédemment approuvé entraînerait un risque accru de blessure pour les joueurs



Pour des raisons d'intégrité sportive, toutes les modifications du système de compétition, y compris un nombre réduit d'équipes, ont été rejetées



Malgré l'élaboration d'un protocole médical exhaustif pour les compétitions, les protocoles médicaux actuellement mis en œuvre par les autorités de santé publique exigent une période d'auto-isolement pour tout joueur, entraîneur ou arbitre dont le test COVID-19 est positif. Par conséquent, au cours des deux derniers mois et demi, la garantie nécessaire pour que les compétitions puissent se dérouler régulièrement en juillet n'a pas été obtenue

Notre décision de ne pas modifier les délais que nous nous sommes imposés - fin mai pour prendre une décision finale et fin juillet pour terminer les compétitions - afin d'éviter de changer et d'avoir un impact sur le calendrier 2020-21, y compris les matchs du championnat national ainsi que les matchs des équipes nationales en été 2021

Conformément à nos valeurs d'intégrité et d'équité sportives, le conseil d'administration a décidé de ne reconnaître aucune équipe comme championne de l'Euroligue 2019-20, ni de l'EuroCup.

L'Euroleague Basketball remercie les nombreuses villes et régions qui ont montré leur engagement en faveur du basketball ces dernières semaines, notamment en se portant volontaires pour accueillir les autres matchs de l'Euroleague et de l'EuroCup avec un maximum de garanties en matière de santé, de sécurité et de fonctionnement, y compris, dans plusieurs cas, le soutien total du gouvernement. Ces candidats ont déployé d'énormes efforts et fait preuve d'une grande détermination pour s'assurer que tous les détails étaient en place pour que la fin de la saison se déroule en toute sécurité et avec succès.

Déclaration de Jordi Bertomeu, président et directeur général de l'Euroleague Basketball :

"C'est sans aucun doute la décision la plus difficile que nous ayons eu à prendre au cours de nos 20 ans d'histoire. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons été contraints d'interrompre la saison la plus réussie et la plus passionnante de l'histoire du basket-ball européen. Cette décision intervient après deux mois et demi au cours desquels tous les acteurs de la ligue ont maintenu leur détermination et ont épuisé toutes les voies possibles pour tenter de proposer une saison complète et unique à nos supporters, dont la passion est le moteur de tous nos efforts. C'est notre engagement et notre passion à chaque saison, et c'est donc le fait de ne pas y parvenir en raison de forces indépendantes de notre volonté qui nous attriste le plus. Néanmoins, les données records qui montrent à quel point nos fans ont apprécié les matchs jusqu'à présent nous donnent plus d'énergie que jamais pour commencer à planifier une saison 2020-21 encore meilleure.

"Je suis particulièrement fier de la façon dont les communautés de l'EuroLeague et de l'EuroCup sont restées unies dans des moments incroyablement difficiles. Je suis fier de nos clubs et de leur appartenance pour le courage dont ils ont fait preuve dans leurs décisions et pour leurs généreuses contributions à leurs communautés en ces temps difficiles. Fiers de nos partenaires commerciaux, qui ont montré leur engagement et leur foi dans notre marque et dans ce qu'elle représente. Fiers de nos joueurs, entraîneurs et arbitres qui nous ont toujours soutenus et compris. Fier de nos fans, qui sont restés proches de nous et qui ont constamment exprimé leur souhait de voir les compétitions revenir. C'est une communauté extraordinaire, et nous avons le privilège d'en faire partie.

"Il est évident que nous avions de nombreuses motivations pour reprendre la saison 2019-20, mais dans une situation aussi exceptionnelle, nous devons faire passer la santé des gens avant tout et avant tout autre intérêt : nos joueurs, nos entraîneurs, nos arbitres, nos clubs, leur personnel, le personnel de la ligue, nos diffuseurs et toutes leurs familles. Ce faisant, nous restons fidèles à nos convictions et à ce que nous défendons.

"Dans les mois à venir, nous n'avons qu'une seule mission : faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos communautés à revenir plus fortes, et construire la meilleure version de nous-mêmes - sur le terrain et en dehors - pour quand nous pourrons être réunis avec les supporters. Ce n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau départ".

En outre, le Conseil exécutif a convenu de ce qui suit concernant la saison 2020-21 :

La saison 2020-21 de l'Euroligue de Turkish Airlines comptera sur la participation des mêmes 18 équipes, à savoir ALBA Berlin, Anadolu Efes Istanbul, AX Armani Exchange Milan, Crvena Zvezda mts Belgrade, CSKA Moscou, FC Barcelone, FC Bayern Munich, Fenerbahce Beko Istanbul, Khimki Moscow Region, KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos OPAP Athènes, Real Madrid, Valencia Basket, Zalgiris Kaunas et Zenit St Petersburg



La saison 2020-21 7DAYS EuroCup réservera des places garanties aux huit équipes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale 2019-20, à savoir AS Monaco, Partizan NIS Belgrade, Promitheas Patras, Segafredo Virtus Bologna, Tofas Bursa, Umana Reyer Venezia, Unicaja Malaga et UNICS Kazan. Les 16 places restantes seront attribuées aux équipes qui se qualifient par le biais du classement final de leur championnat national. Comme pour les saisons précédentes, le conseil d'administration de l'EuroCup proposera la liste finale des équipes pour approbation par l'assemblée générale de l'ECA



Les camps d'entraînement de l'Euroligue 2020-21 auront une durée plus longue que les saisons précédentes afin de permettre aux joueurs de retrouver leur forme physique et mentale à temps pour la nouvelle saison



Les saisons 2020-21 de l'EuroLeague et de l'EuroCup débuteront respectivement le 1er octobre et le 30 septembre 2020, comme cela a été approuvé précédemment. La ligue et les clubs continueront à suivre l'évolution de la COVID-19, en restant en contact étroit avec les gouvernements et les autorités de santé publique afin de garantir des conditions optimales pour tous les participants lorsque la saison commencera



L'EuroLeague Basketball et ses clubs consacreront tous les efforts possibles et lanceront des actions individuelles et à l'échelle de la ligue pour soutenir les efforts de redressement de leur communauté



L'EuroLeague Basketball étudiera les possibilités d'organiser un événement caritatif d'ouverture de saison pour célébrer le retour de l'EuroLeague sur le terrain

L'Euroleague Basketball remercie tous les clubs et les joueurs pour le spectacle incroyable et inégalé qu'ils ont offert au cours de la saison 2019-20. Toutes les parties prenantes de la ligue souhaitent exprimer leur gratitude particulière à tous les supporters qui soutiennent continuellement et inlassablement leurs clubs et la ligue. Une fois de plus, cette saison, les supporters ont établi des records historiques, et leur soutien encourage les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les responsables de la ligue et des clubs à continuer à offrir le meilleur du basket-ball compétitif d'élite. Parmi les faits marquants de la saison 2019-20 de l'EuroLeague* :

Une croissance de 15 % de l'intérêt des supporters sur les marchés de l'EuroLeague, avec une tendance positive dans chacun d'entre eux. La France, Israël, la Turquie, l'Espagne et l'Allemagne ont enregistré les taux de croissance les plus élevés



15% de croissance de l'audience TV, avec des hausses impressionnantes en France, en Italie, en Israël et en Allemagne



Croissance à deux chiffres des plates-formes numériques, y compris des adeptes, de la portée, des vues vidéo et de l'engagement, ainsi que des utilisateurs uniques, des pages vues et des sessions sur euroleague.net

12% de croissance de la fréquentation et 75% d'occupation moyenne des salles

*Les données, provenant des clubs Nielsen Sports, Blinkfire Analytics et EuroLeague, couvrent, pour être comparables, la période d'octobre à mars de chacune des deux dernières saisons et excluent donc la fin de la saison régulière, les éliminatoires et le Final Four, qui entraînent traditionnellement de nouvelles augmentations de pourcentage dans tous les paramètres. Dans certains cas, les données de la saison 2019-20 inachevée surpassent celles de la saison 2018-19 dans son ensemble.

Toutes les décisions prises par le conseil d'administration seront présentées à l'assemblée des actionnaires de l'ECA pour approbation formelle.