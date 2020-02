5 années de travail et de collaboration pour l'entente Plaine Sud Chalonnaise

La dernière conférence de l’Entente Plaine Sud Chalonnaise de cette mandature s’est tenue à la mairie de Varennes le Grand sous la Présidence de Patrick LE GALL pour faire la synthèse de plusieurs années de travail en commun.

Petit rappel historique :

La signature officielle à Marnay le 01 juillet 2016 a formalisé par une convention la constitution de l’Entente plaine Sud, mais le travail d’échanges et de collaboration avait déjà débuté bien avant.

L’Entente Plaine Sud est composée des communes de La Charmée, Lux, Marnay

Saint Loup de Varennes, Sevrey et Varennes le Grand. C’est un bassin de 8 112 habitants, d’une superficie de 61,56 km2 qui s’étend de la Saône et ses prairies à l’est et de bois et forêts à l’ouest. Sur son territoire se trouvent entre autre, un centre pénitentiaire, un Centre Hospitalier Spécialisé, une vaste zone d’activités économiques et commerciales et le berceau de la photographie.

Que peut-on retenir de cette collaboration ?

Tout d’abord ce sont 18 délégués désignés par les conseils municipaux, épaulés par les responsables administratifs et techniques qui auront permis par des échanges réguliers la mise en place d’actions diverses et variées qui font de cette entente une référence au niveau du Grand Chalon.

La force de cette entente c’est que justement il n’y a pas de rapport de force entre les communes membres mais c’est un état d’esprit fait de solidarité, de liberté et de respect qui permet à chacun de s‘exprimer, de proposer et de s’entendre dans le seul but de l’intérêt général quelque soit la taille et les moyens des 6 collectivités.

Les personnels des 6 communes ont participé aux différentes actions et formations sur la base du volontariat, ce qui a permis de créer des liens, de partager des compétences et des expériences entre les 72 agents, de rompre l’isolement.

Trois grands chantiers réalisés en commun :

- La Charmée : terrain de boules en 2017

- Lux : l’espace mairie école église en 2018-2019

- Varennes : la Levée de Mirande en 2019

Des mises à disposition de matériel et d’agents avec un système de fiche appel et suivi :

- Mise à disposition de matériel avec agents

- Mise à disposition d’agents (sans matériel)

- Prêt de matériel (sans agent)

Des consultations pour des achats, des prestations, des locations, des contrats.

Des formations pour l’ensemble agents des 6 collectivités.

Des actions diverses :

- Mutualisation avec la médiathèque de Lux pour 5 bibliothèques permettant un accès gratuit avec une carte intercommunale.

- Une convention de mutualisation entre Varennes et Sevrey 01 janvier 2016 pour ouvrir l’accès de l’ALSH de Varennes aux enfants de Sevrey.

- Mutualisation par la création d’un bloc communal composé des 6 communes pour un travail et des réunions en commun dans le cadre des devis signés avec le Centre de Gestion prestataire de la mission de Réglementation Générale de la Protection des Données (RGPD) sur 3 années.

La conférence s’est achevée avec la satisfaction de résultats allant bien au-delà de ce qui avait été imaginé à la création et avec le souhait que cette entente perdure dans les années à venir. Un verre de l’amitié a clôturé cette réunion.