AVIS DE DECES - Madame Danielle BOURGOGNE née THORIDENET

VARENNES-LE-GRAND



Patrick Bourgogne,

Stéphane et Alexandra Bourgogne,

ses fils et leurs conjointes ;

Lucas, Marie, Elisa, Erwan, ses petits-enfants adorés ;

Andrée Boisseau

née Thoridenet, sa sœur ;

Christian, Jacques Bourgogne, ses beaux-frères et leurs épouses ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Danielle BOURGOGNE

née THORIDENET

survenu à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 28 octobre à dix heures en l'église de Varennes-le-Grand.

Le port du masque est obligatoire.

Danielle repose à la chambre funéraire Roc Eclerc 71100 Saint-Rémy.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.