Deux bonnes raisons d'être au gymnase de la Verrerie ce dimanche 3 novembre!

Deux rencontres importantes pour les deux équipes phares du VBCC (N2M et N3F)...

Après leur première et héroïque victoire contre Monaco (3 sets à 1) le week-end dernier, l'équipe nationale 2 masculine du Volley-ball Club Chalonnais reçoit l'équipe de l'US St Egrévoise ce dimanche 3 novembre à 14 heures au gymnase de la Verrerie et compte bien profiter de cette belle victoire pour confirmer. Les deux équipes en présence sont à égalité parfaite après 3 rencontres (1V et 2D, 3 points). Les chalonnais auraient la bonne idée de l'emporter afin de distancer leur adversaire du jour et d'afficher un bilan équilibré. Pour ce faire, le VBCC compte sur ses supporters pour cette rencontre importante!

Du côté de l'équipe nationale 3 féminine, les promues chalonnaises sont toujours à la recherche de leur première victoire. Le VBCC compte 0 victoire en 3 rencontres. Les chalonnaises reçoivent l'équipe du SP Loisirs Constantia à 16 heures. Le SP Loisirs Constantia pointe à la 7e place juste devant le vbcc. L'occasion pour les chalonnaises de remporter leur première victoire dans ce championnat. Une rencontre importante également pour cette équipe du vbcc.

Deux bonnes raisons d'être présent au gymnase de la Verrerie ce dimanche 3 novembre !

Entrée gratuite. Buvette sur place