VOLLEY-BALL CLUB CHALON - "Une saison 2019 pleine de déception et d'amertume" pour le Président Mamessier

Quel bilan dressez-vous de la saison écoulée ?

"La saison écoulée me laisse un sentiment de déception et d'amertume. Déception car beaucoup d'efforts et d'investissement avaient été necessaires afin de permettre au VBC Chalon d'avoir son équipe première masculine et féminine en Championnat National. Amerture car sportivement nos deux équipes nationales étaient hors de la zone de relégation avant l'arrêt des championnats, et nos équipes féminines M17/20 postulaient au titre de champion de Bourgogne-Franche Comté. La section Baby Volley (3-6 ans) connaissait un fort engouement, tout comme la section loisir. Cette saison aurait pu sportivement être historique !"