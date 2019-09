La région Bourgogne-Franche Comté en avant garde sur l'accompagnement des personnes peu qualifiées

Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en présence de Frédéric DANEL, Directeur régional de Pôle Emploi de Bourgogne-Franche-Comté, d’Océane CHARRET-GODARD, vice-présidente de la Région en charge de la formation continue, des mutations économiques, du dialogue social territorial et de l’orientation, et de Jean RIBEIL, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Bourgogne-Franche-Comté ont tenu ce mardi, à Besançon, une conférence de presse pour faire le point sur la mise en œuvre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) qui vise l’entrée de plus de 29 000 personnes supplémentaires en formation et mobilise une enveloppe de 251,8 millions d’euros.

La Région Bourgogne-Franche-Comté a été la première région à avoir signé, le 20 décembre 2018, un Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) avec l’État. Prévu pour une période de quatre ans, le programme, élaboré après une période de concertation de plusieurs mois, a pour objectif d’accompagner et d’accélérer la transformation de la formation professionnelle, au service des entreprises, des territoires et des personnes peu qualifiées recherchant un emploi.