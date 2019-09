Amandine et Sylvain se sont dit "oui" en mairie de Chalon sur Saône

Le retour en images d'info-chalon.com

Le mariage entre Amandine VAILLARD et Sylvain BONNOT a été prononcé ce samedi 7 septembre en mairie de Chalon sur Saône par Solange Dorey, conseillère municipale en charge des relations avec le monde associatif.

Amandine, 31 ans, agent de service à l'hôpital de Chalon s'est unie à Sylvain, 35 ans, brancardier, et papa de Mathys âgé de 7 ans.

Le couple s'est rencontré au travail, à l'hôpital de Chalon il y a 4 ans.

Tous les deux pratiquent le sport, et particulièrement Amandine qui est gymnaste. Avec famille et amis, la soirée s'est déroulée à la salle des fêtes de Demigny .

Nous adressons nos sincères félicitations et tous nos voeux de bonheur à Amandine et Sylvain. Vive les mariés !

MCD