Les petits nageurs récompensés par le Cercle Nautique Chalonnais

192 enfants concernés dans tout le bassin chalonnais !

Mercredi soir, à partir de 18 heures, une quarantaine de familles avaient été conviées au Cercle Nautique Chalonnais, rue d'Amsterdam à Chalon-sur-Saône, pour la remise des diplômes aux enfants ayant participé aux stages « J'apprends à Nager » mis en place par le club au cours des vacances scolaires.

Ces stages ont été mis en place grâce à la collaboration entre le Ministère des Sports dans le cadre du plan « Citoyen du sport », le Grand Chalon et la Fédération Française de Natation représentée par le Cercle Nautique Chalonnais. Rappelons que ces stages qui ont débuté en octobre 2018 et qui se sont poursuivis en février, avril et juillet 2019 étaient destinés principalement aux enfants âgés de 6 à 12 ans ne sachant pas nager issus des zones QPV (quartiers prioritaires de la politique de la ville) et ZRR (zones de revitalisation rurale).

Cette formule consistait en des mini-stages de dix séances d'apprentissage délivrées à titre gratuit. Pour cette année scolaire 2019-2020, ce sont 143 enfants qui ont pu bénéficier de la formule au sein de ce club qui a étendu sa collaboration avec l'UNSS du Collège Jean Vilars (27 enfants) ainsi qu'avec la Communauté d'Agglomération Saône-Doubs-Bresse avec des stages à la piscine inter-communale de Verdun sur le Doub (22 enfants). Ce sont donc en totalité 192 enfants qui ont été formés.

A noter qu'au cours de cette cession, 17 enfants ont satisfait à l'exigeant test du « Sauv'Nage », premier diplôme de la Fédération Française de Natation. Lors de cette soirée la remise des diplômes a été effectuée par : Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon représentant Sébastien Martin excusé, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Pierre Carlot, Adjoint-délégué aux sports, Gilles Vechambre, Directeur des sports, Jean-Luc Durand, représentant l'O.M.S, Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais assisté de Jean-Luc Bourriez, responsable du suivi des jeunes, Christophe Daigremont, secrétaire du club, Jean-François Dardouillet, Comité directeur du Club...

Lors de son allocution Dominique Melin soulignait qu'il était important pour tous de savoir nager tout en précisant une augmentation des taux de noyades cette année de 30 % sur le territoire national. Elle félicitait le cercle nautique de ces multiples compétences et la qualité de la formation qui a permis la naissance de plusieurs athlètes chalonnais devenus champions de France et qui doivent inspirer les futures générations. Gilles Platret quand à lui, précisait à l'assemblée que le Cercle Nautique chalonnais fort de ses 1374 licenciés était l'un des club les plus importants devant la retraite sportive et félicitait tous les enfants, la direction du club et l'ensemble des éducateurs pour la qualité de l'enseignement dispensée.

La soirée se terminait par la remise des diplôme aux petits récipiendaires accompagnés par leurs parents et le traditionnel goûté agrémenté de bonbons.

Le photoreportage info-chalon.com