GREVE - Journée départementale de mobilisation annoncée le 24 septembre à Chalon sur Saône

 La fin de notre système de retraite par répartition, des droits collectifs et de la solidarité ;

 Des pensions non garanties : chute de 10 à 30 % voire plus. Les pensions ne seront plus déterminées en fonction de vos salaires mais de la valeur du point qui sera révisée à la baisse selon le bon vouloir du gouvernement en place avecl’appui de Bruxelles : BAISSE DU POINT = BAISSE DES PENSIONS...