Riche programme au Musée Nicéphore Niépce lors des Journées Européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre

L’année dernière, plus de 800 personnes ont été accueillies dans ce musée dédié à la photographie lors de ces deux journées. Expositions, visites flash, démonstrations, rencontres, salon de lecture, braderie de livres photographiques et de tirages organisée par La Société des amis du musée, vous attendent.

Ouvert en continu de 10h à 19h, le musée Nicéphore Niépce situé 28, quai des Messageries à Chalon-sur-Saône a toujours su, lors des événements organisés en son sein, attirer bon nombre de visiteurs. Point d’entorse à la règle pour ces Journées Européennes du Patrimoine avec un programme dense. Dédié à la photographie et à son invention, le musée fait la part belle à la création avec son cycle d’expositions temporaires. Actuellement présentées, les expositions d’Alexandra Catiere « Behind the glass » intimiste et poétique et ‘Estudio elemental del levante’ de Ricardo Cases, sont à découvrir de toute urgence puisqu’il s’agit des derniers jours d’exposition.

www.museeniepce.com

