FOIRE DE CHALON - Une édition 2019 qui s'annonce très musicale et festive

Vendredi matin, la 85e Edition de la Foire de Chalon sur saône sera lancée en fanfare, l'occasion pour info-chalon.com de faire un point sur la diversité d'animations proposées cette année, pour la principale foire de Saône et Loire.

Toute l'équipe du Comité des Foires de Chalon sur Saône vous a concocté un programme qui devrait être marqué dans les annales au regard de sa diversité, et de sa capacité à satisfaire tous les publics. Comme chaque année, le Parc des Expositions de Chalon sur Saône est en train de se parer des couleurs de la traditionnelle foire d'automne de Chalon sur Saône.

L'amusement en filigramme de cette 85e Edition

Gaming zone sur plus de 300 m2 ouverte tous les jours et pour tous les âges, concerts avec piste de danse avec un soir, un concert, un style et bien sûr 150 exposants réunis sur 10 000 m2 de salon. Pendant 10 jours de foire, ce sont quelques 32000 visiteurs qui sont attendus sur cet événement qui initie le début de la saison automnale à Chalon sur Saône, faisant de Chalon sur Saône, la principale foire annuelle départementale.

Des animations en pagaille viendront ponctuer cette édition 2019 avec des déambulations musicales , des initiations au monocycles, des pistes de motos et quads, une exposition avicole, la découverte des champignons , des rencontres avec le Club Alpin, une brocante pour les geek, un rendez-vous vintage... et la liste continue à l'infini.

Des temps forts très attendus

Chaque soir ce sera un concert avec un style qui sera proposé dans l'espace restauration pour le simple tarif d'une entrée sur la foire. Dès le lancement inaugural, deux concerts sont annoncés avec Dj Antoine Larsen e t Dj Nics.

Samedi soir, le 28 septembre, c'est le Chalonnais Nelson, hypnotiseur sur lequel info-chalon.com s'est déjà penché qui animera la soirée. Celui qui accompagne Messmer régulièrement viendra exercer tout son talent pour une séance unique fixée à 19h. A 21h, d'autres chalonnais prendront le relais, des Chalonnais bien connus sur info-chalon.com, à savoir le groupe pop-rock No Name. Et disons-le franchement... animation garantie !!

Le dimanche 29 septembre, l'école de danse de La Gaudriole assurera le show à partir de 16h. Le soir, la parole sera donnée au groupe French Touch à partir de 20H30.

Le programme complet à découvrir ici

ABBA LEGEND, Carine Erseng, une spéciale Just Dance ...

Et le programme se poursuit tout au long des dix jours de la foire avec de très nombreuses animations. Mardi à 19h, c'est une prestation inédite qui sera assurée par la championne de France de Just Dance, Dina. Vendredi, ce sera au tour d'ABBA Legend mais aussi au chanteur Billy...

Retrouvez tout le programme ! Et on se dit à très vite sur la foire de Chalon et du Grand Chalon

Laurent Guillaumé

Infos pratiques. Du vendredi 27 septembre au dimanche 6 octobre au Parc des Exposition, 1 rue d'Amsterdam, 71100 Chalon sur Saône. Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h. Nocturnes commerciales : samedi 28 septembre, vendredi 4 et samedi 5 octobre jusqu'à 21 h 30. Dimanche 6 octobre fermeture à 19 h.

TARIFS. Unique en journée 4 €. Nocturne commerciale : 2 € de 19 h à 21 h 30 (samedi 28 septembre, vendredi et samedi 5 octobre). Gratuit tous les jours de 12 h à 13 h 30 et après 19 h (sauf nocturnes commerciales), enfants de moins de 16 ans accompagnés, mardi 1eroctobre pour les plus de 60 ans et jeudi 3 octobre pour les femmes.