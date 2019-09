La gouverneure Hélène Mazet en visite dans les deux rotary-clubs de Chalon

La visite du gouverneur du district est l’un des événements majeurs du calendrier rotarien. Mardi dernier, Hélène Mazet a rencontré les deux clubs chalonnais.

Gouverneure du district 1750 officiellement depuis le 1er juillet dernier, Hélène Mazet a entrepris en ce mois de septembre la visite des quarante-six clubs le constituant. Après Mâcon la veille, elle était à Chalon mardi. D’abord pour présider une réunion de travail avec les comités directeurs des deux rotary-clubs de notre ville, le matin avec celui de Chalon Saint-Vincent et l’après-midi avec celui de Chalon Bourgogne Niépce. Avant de se retrouver en début de soirée avec de nombreux membres des deux clubs service.

Actuel président de Chalon Saint-Vincent, Christian Verchère, au nom de tous les rotariens chalonnais, a souhaité la bienvenue à Hélène Mazet, qui en 2019-2020 préside aux destinées d’un territoire allant de Mâcon à Reims et de Cosne-Sancerre à Dijon. Lui succédant, Jean-Paul Dailloux, présentement président de Chalon Bourgogne-Niépce, après avoir rappelé que la visite du gouverneur était « un moment important pour la vie de nos clubs » a fait observer « C’est le moment pour chacun de ressentir que nous formons le maillon d’un grand mouvement international, qui a un poids particulier dans la communauté mondiale. Et cette communauté a bien besoin de notre action et de notre influence pour aider l’humanité à préserver la paix et à construire un monde, où l’éthique ne reste pas une vaine parole ».

« Le Rotary connecte le monde »...

Conviée à prendre la parole, Hélène Mazet a d’abord rappelé que le thème choisi par le président international Mark Daniel Maloney pour l’année 2019-2020 était « Le Rotary connecte le monde ». La connexion commence avec l’action de proximité. La plus belle d’entre elles étant l’éradication de la polio. En 1988, la polio était endémique dans 125 pays, avec plus de 350 000 nouveaux cas par an dans le monde. Trente ans plus tard, le Rotary et ses partenaires, dont la Fondation Bill & Mélinda Gates, ont réduit son incidence de plus de 99,9%. Des trois types de poliovirus, le type 2 a été éradiqué et le type 3 pourrait bien l’être prochainement. Le Nigeria n'a signalé aucun cas de poliovirus sauvage depuis près de trois ans. Si cette tendance se maintient, il n'y aura plus qu'un seul type de poliovirus sauvage dans une seule région du monde, l'Afghanistan et le Pakistan.

La connexion passe également par le développement de l’effectif. « Evitons de vieillir, accueillons des jeunes, n’oublions pas les femmes » a conseillé la gouverneure 2019-2020 du district 1750. Se réjouissant que l’objectif de recrutement des deux clubs chalonnais soit de 3-4 membres d’ici la fin de son mandat.

Hélène Mazet n’a pas manqué aussi de féliciter Chalon Bourgogne-Niépce et Chalon Saint-Vincent pour leurs actions en faveur de la jeunesse. Citant les bourses Jean-François Forestier pour le premier et les Trophées de la Formation Professionnelle pour le second. « Vous allez beaucoup vers les enfants malades » a-t-elle encore ajouté. Enfin la gouverneure Hélène Mazet a annoncé la tenue à Reims du 27 au 29 mars 2020 des Journées rotariennes de la Jeunesse avec la participation de Mark Daniel Maloney. Le président international du Rotary étant alors en France pour prendre part à l’UNESCO à une conférence sur les 75 ans de l’ONU.

Un soutien à la Ligue contre le cancer

La venue d’Hélène Mazet a été l’occasion pour Chalon Bourgogne Niépce de remettre un chèque de 2 500 € au comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le cancer, représenté par le docteur Michel Falconnet, vice président, et Céline Bayardon, trésorière adjointe, ainsi que par Thérèse Bessette, responsable de l’antenne chalonnaise.

Epilogue de la 2e édition de Millésim’Auto, rassemblement de véhicules anciens, organisée le 19 mai dernier par le club service à Verdun-sur-le-Doubs. Une journée qualifiée de « belle aventure », de « belle amitié entre nous » par Mireille Fouchécourt, cheville ouvrière de la manifestation. Dans ses propos de remerciements le docteur Falconnet a rappelé les trois missions essentielles de la Ligue contre le cancer : recherche médicale, aide aux malades et à leurs familles, prévention.

Parmi les participants à cette rencontre figurait Michel Bertotti, past-gouverneur 2018-2019 du district 1510, membre du rotary-club du Mans, invité par son camarade de promotion Michel Durand, past-gouverneur 2018-2019 du district 1750, membre du rotary-club Chalon Bourgogne-Niépce. Des retrouvailles marquées par un échange de fanions dans la plus pure tradition rotarienne.

Gabriel-Henri THEULOT