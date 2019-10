Et si vous franchissiez la porte de l'Acropole à Chalon sur saône !

Depuis quelques mois, changement de propriétaire et changement de cuistot. La belle découverte d'info-chalon.com.

L'Acropole, situé rue Pierre Vaux à Chalon sur Saône, a changé de mains depuis quelques mois. C'est désormais Cédric Taillade qui est aux commandes de l'établissement chalonnais, ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 7h à 20h non stop et le samedi de 8h à 14h. Le restaurant assure le service que le midi sauf soirée spéciale sur réservation. Après 25 ans à Neuilly sur Seine, en qualité de responsable de brasserie bien connue, Cédric Taillade avait besoin de se retrouver et de changer de vie, trouver un établissement plus serein. C'est désormais chose faite avec son coup de coeur sur l'Acropole. Aux fourneaux, c'est l'ami Julien qui officie, avec toujours le souci de proposer des plats qui s'adaptent aux saisons et au temps chalonnais. Bien évidemment, les adeptes de l'Acropole retrouveront quotidiennement le fameux Burger de l'Acropole !

Côté tarifs, vous pouvez manger sur place à partir de 8,50 euros... et la garantie du résultat est au rendez-vous ! Il est recommandé de réserver !

En attendant, info-chalon.com souhaite une belle aventure à la nouvelle équipe !

L.G