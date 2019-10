A Chalon, c'était la soirée d'Hélèna Gibot, reine du quartier Carloup/République

ce samedi, petite salle Marcel Sembat…

Martine Martin, présidente du comité de quartier Carloup/République et ses bénévoles ont voulu remercier leur reine Hélèna Gibot qui est également 2e vice-reine du Carnaval de Chalon. Famille, amis, le maire de Chalon, Gilles Platret, le président du Grand Chalon, Sébastien Martin, Nathalie Leblanc, vice-présidente du Conseil général, René Dubois, président du Comité des fêtes accompagné de plusieurs membres du comité, ainsi que certains présidents de comités de quartiers avaient tenu également à féliciter Hélèna pour son implication durant son « règne ». Hélèna n’a pas manqué de remercier la présidente et son comité, sa famille, ses amis, toutes les reines et les personnes présentes. Lors de son petit mot, elle expliqua qu’elle fut moins présente ces derniers temps à cause de son nouveau travail. Pour elle ce fut une belle expérience. Hélèna s’est vue offrir de nombreux cadeaux. Cette sympathique réception s’est terminée autour du verre de l’amitié et du buffet.