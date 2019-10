Cette année, le Forum Girardot a pris les couleurs d’Octobre Rose !

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Tous les ans et ce depuis 23 ans, le Groupe Girardot organise son Forum annuel : un temps fort qui allie actualités des sociétés du Groupe GIRARDOT, temps ludique et travail : l’occasion de se retrouver autour d’un moment de découverte, de convivialité en présence de tous les collaborateurs.

Cette année, le Forum Girardot est Rose !

« Nous avons donné rendez-vous à chacun de nos collaborateurs/collaboratrices ce vendredi 11 octobre 2019 à 16h30 précises au Port Villiers vers la statue Nièpce. Nous leur avons offert à chacun d’entre eux un parapluie rose afin de faire une photo souvenir avant le départ pour le rallye pédestre dans les rues de Chalon. Nous souhaitons faire un clin d’œil à Octobre Rose, et communiquer autrement que sur le don que nous faisons aux associations de cette noble cause. »

Willy Ducret - Animateur Réseau Selectour Voyages Girardot. Agences de Voyages de Besançon, Beaune, Dijon, Lons le saunier, Macon, Montceau Creusot, Paray le monial, et Chalon sur Saone

« C’est important de participer à la Chalonnaise et de « surfer » sur la vague rose en tant que fidèle participante depuis la création de la Chalonnaise. Parce qu'aujourd'hui en France, 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et parce qu'anticiper, prévenir, sensibiliser permettent de prendre en charge cette maladie...

Les équipes sont en grande partie féminines, et aujourd’hui nous avons tous de près ou de loin subi cette maladie. Il semblait donc naturel de lancer la vague rose au sein des entreprises du groupe GIRARDOT à l’occasion de notre forum. Nous avons donc fixé un premier rendez-vous ce vendredi 11 octobre lors de notre forum d’entreprise, mais nous invitons aussi nos équipes du voyage et du transport à se mobiliser le :

Dimanche 27 octobre 2019

Aujourd’hui s’avère la bonne occasion pour sensibiliser les femmes et leur entourage sur l'importance du dépistage, le dialogue, la rencontre. Alors, le 27 octobre, rendez-vous pour courir, marcher, échanger, partager, s’amuser… »

Véronique Sauvée - Responsable technique et Commerciale



À noter que :



Toutes les entreprises du Groupe Girardot font un don pour la recherche à la ligue contre le cancer : Autocars GIRARDOT - Voyages GIRARDOT ORGANISATION - SELECTOUR VOYAGES GIRARDOT

Tout le monde était présent ce vendredi 11 octobre 2019 : les dirigeants Pascal, Philippe et Christophe Girardot ainsi qu’une partie de leurs collaborateurs, près de 70.

