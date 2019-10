Samedi 19 et Dimanche 20 octobre : Exposition de champignons et plantes

à la Maison des syndicats, 2 rue du Parc à Chalon…

Chaque année, le 3e week-end d'octobre, la Société des Sciences Naturelles et Mycologique organise une exposition consacrée aux champignons et plantes de notre région. Elle aura lieu le Samedi 19 octobre de 14h à 18h30 et Dimanche 20 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h à la Maison des Syndicats, 2 rue du Parc. Entre 400 et 500 espèces de champignons vont seront présentées, toutes identifiées par une fiche descriptive. Un important nombre de plantes sauvages sera également exposé. Participation de la Direction du développement durable du Grand Chalon, de l’association ornithologique et mammologique de Saône-et-Loire et du Photo club Nicéphore Niepce.