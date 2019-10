Les huîtres « Bris » sont arrivées sur nos marchés!

Le clin d’œil info-chalon.com à Naisseur, ostréiculteur et producteur depuis 3 générations

InfoChalon.com met en avant les marchands non sédentaires des marchés de Chalon-sur-Saône qui proposent à leurs clients des produits de qualité. La famille Bris est ostréiculteur depuis 1911 ! De père en fils et depuis trois générations, les huitres de Marennes d’Oléron de cette société ont une traçabilité de leur naissance à leur culture jusqu’à leur exploitation et leur vente sur nos marchés chalonnais. Bernard et son fils Sébastien ont repris la succession de la société depuis 1968 (pour le père) et en association depuis 5 ans (avec le fils). Ensemble, ils continuent à perpétuer la tradition de l’élevage et la qualité des huîtres Bris.

La société « Bris » située à SOUBISE (17 780 Charente Maritimes) est présente sur nos marchés le vendredi et le dimanche place Saint-Vincent à Chalon sur Saône (face au bureau de tabac à côté de la Cathédrale) et propose à sa clientèle des huîtres de qualité. Ce producteur récoltant vend ses huitres qu’il ramasse les veilles de marchés, pour les acheminer la nuit et assurer aux clients chalonnais une véritable fraîcheur.

Leur devise qui privilégie un concept « du producteur au consommateur » montre bien la détermination de ces ostréiculteurs à satisfaire leur clientèle.

Venez retrouver sur son stand Yannick (vendeur) qui saura vous conseiller sur les différentes huitres proposées et devancer les fêtes avec une dégustation d’huitres fines claires N°1, 2, 3, 4 ou spéciales BRIS.