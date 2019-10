ACCIDENT MORTEL VERALLIA CHALON - Les précisions de la Préfecture de Saône et Loire

Mercredi 23 octobre 2019, vers 14h, au sein de la société VERALLIA, située à Chalon-sur-Saône, un salarié de 35 ans de la société sous-traitante ERAT, au cours d’une opération de maintenance, a été enseveli dans une trémie par des poussières et des résidus provenant du fonctionnement des fours. Il est décédé ce matin à l’hôpital Edouard Herriot à Lyon.

À la suite de cet accident, 18 personnes (sapeurs pompiers, policiers, personnels soignants, salariés) ont été orientées vers le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour des contrôles. Ces personnes souffraient d’irritation cutanée et de la gorge. Deux sapeurs pompiers souffraient également de brûlures légères.

15 personnes, après examen, ont regagné leur domicile dans la soirée de mercredi 23 octobre. Trois personnes (deux salariés de l’entreprise VERALLIA et un sapeur-pompier) sont restées en observation la nuit de mercredi et ont quitté l’hôpital en milieu de journée le jeudi 24 octobre. Enfin, quatre policiers se sont rendus à l’hôpital jeudi 24 octobre pour contrôle et en sont rapidement ressortis.

L’inspection du travail était sur place hier dès le début de l’événement et a aussitôt commencé ses investigations.

Pour sa part, l’unité départementale de la direction régionale environnement aménagement logement (DREAL) examine, en lien avec l’entreprise, les causes de l’accident et les conditions d’une poursuite en sécurité du fonctionnement de l’installation, avec une vigilance particulière.

Le préfet de Saône-et-Loire exprime tout son soutien et sa profonde sympathie aux proches de la victime.

Il salue le professionnalisme des services engagés sur cette opération : sapeurs-pompiers, policiers et personnel du service d’aide médicale urgente (SAMU).