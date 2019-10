Faible participation au loto du comité de quartier Saint-Jean-des-Vignes

ce dimanche après-midi à Chalon…

Les amateurs de lotos étaient certainement partis en vacances ou profitaient d'une météo plutôt propice aux balades. Tout juste 80 personnes étaient réunis dans la salle du Clos Bourguignon venus pour remporter un des nombreux lots mis en jeu lors de ce loto organisé par Yvette Michelin, présidente du comité de quartier et ses bénévoles toujours prêts pour la bonne réussite de cette manifestation. La rosière de Saint-Jean-des-Vignes et la Reine 2020 du quartier étaient présentes. Les participants pouvaient se désaltérer et se restaurer à la buvette tenue par les bénévoles.