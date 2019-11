Du 7 au 10 novembre : La robotique et les sciences vous donnent rendez-vous

sur le parking de l'IUT de Chalon-sur-Saône…

Du 7 au 10 novembre, l’innovation scientifique s’installe à l’IUT de Chalon s/Saône avec les Journées de la Robotique et le Village des Sciences. Durant tout le week-end, associations partenaires, industrielles et entreprises invitent les familles à s’amuser avec les sciences et les robots. Les jeudi 7 et Vendredi 8 novembre, les scolaires bénéficieront de quatre demi-journées composées d’une conférence menée par un professionnel ainsi que de plusieurs ateliers touchant des domaines variés : casques de réalité virtuelle et réalité augmentée, programmation et découverte de robots, présence d’un véhicule autonome, etc… Pour la première fois cette année, un concours destiné aux collégiens est organisé afin de créer du lien entre les journées de la robotique et les enseignements technologiques suivis au collège.

La science, synonyme de progrès, de prouesses technologiques doit aujourd’hui relever de nouveaux défis, notamment ceux liés à l’environnement et au changement climatique. C’est donc pour donner un éclairage sur ces enjeux, donner le goût du savoir et de la connaissance aux plus jeunes que le Grand Chalon et la Communauté Urbaine Creusot Montceau s’associent à la Fête de la Science, cette année encore. Chercheurs, ingénieurs, associations, étudiants, vous donnent rendez-vous au Village des sciences, devant l’IUT de Chalon-sur-Saône. Dans un lieu imaginé comme un espace d’expérimentation, venez découvrir les technologies du futur, des robots à la création numérique, des objets connectés à la réalité virtuelle, en écho avec le thème de la Fête de la science 2019 « Raconter la science, imaginer l’avenir ».

Téléchargez le programme sur : www.villagedessciences.fr

En famille, seul (es) ou entre ami (es), pour les enfants et les parents, venez à la rencontre des robots, écouter la station spatiale internationale, découvrir la réalité virtuelle, le visible à l'imaginaire, la lumière dans tous ses états, manipuler la modélisation et l'impression 3D, la programmation graphique et plein d'autres choses...