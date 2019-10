Nouveauté : Un Barber-shop à Châtenoy-le-Royal !

Depuis quelques jours le salon de coiffure « Au Carré d’Or » d’Elodie Lalleau, avenue du Général de Gaulle, est en mesure de recevoir les hommes à barbe et moustaches.

Le salon de coiffure « Au Carré d’Or », 32 avenue du Général de Gaulle à Châtenoy-le-Royal, vient d’ajouter un service supplémentaire, pour vous messieurs, puisqu’il s’agit d’un fauteuil de barbier, assuré pour la technique par Fabienne Bazin, native de Marnay, coiffeuse de métier et formée à l’école Julien Terrade à Chalon-sur-Saône.

Un travail important autour de la barbe, que ce soit dans la taille ou le rasage au « coupe-chou » comme il est dit dans le métier. Avec pour ceux qui le souhaitent la possibilité de soin et massage sans oublier la serviette chaude, tout ce qu’il faut pour développer ce coté masculin que procure le port de la barbe, dans son sens élargi et qui revêt un certain charme ….

Les horaires sont ceux en place dans le Salon, à savoir le lundi de 9h à 17h; le mardi de 9h à 18h; le jeudi de 9h à 17h; le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 8h30 à 15h. Fermé le mercredi. Pour le « Barber Shop » il est préférable de prendre rendez-vous au 03 85 87 81 82

JC Reynaud