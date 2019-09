Le tournoi du Crissey Tennis Club a remporté un vif succès pour sa 30 e Edition

Du 12 au 25 Août dernier s'est déroulée la 30ème édition du tournoi sur les magnifiques courts entièrement rénovés du Tennis Club.

Ce dimanche 25 Août se sont donc déroulées les finales des différents tableaux du tournoi réunissant pas moins de 167 joueuses et joueurs toutes catégories confondues représentant au total 31 clubs dont 12 du Grand Chalon.



En seniors dames, V. Blouet classée 15 du T.C. Dracy s'est imposée relativement facilement 6/1 - 6/3 face à M. Bornarel classée 15/1du T.C. Mâcon

En seniors messieurs, victoire de A. Seddikki classé 5/6 du T.C. Le Creusot face à J. Chen classé 4/6 du T.C. Dijon sur le score serré de 6/2 - 5/7 - 6/3 à l'issue d'un long et âpre duel

En finale du simple messieurs + 35 ans, 4ème victoire dans ce tableau de S. Michalas classé 15/4 du club hôte Crissey face à S. Platret classé également 15/4 du T.C. Dracy sur le score de 6/4 - 6/2

En finale du simple messieurs + 55 ans, finale sans souci de E. Roucher classé 15/4 du T.C. Autun sur le score de 6/1 - 6/0 face au directeur du tournoi JL. Oudot classé 30; dur d'être à la fois organisateur et participant...

En doubles messieurs, victoire en finale des crissotins M. Delva et J. Legrand contre les joueurs de Santenay A. Rigollet - M. Moreau sur le score de 6/2 - 6/2

En doubles dames, victoire des crissotines AM. Boulé et V. Dury contre les joueuses voisines de Rully P. Descombes - M. Jules sur le score de 6/1 - 1/6 - 1/0

En doubles mixtes, victoire du tandem de Rully Y. Tavernier - S. Desmichel face au couple crissotin V. et J. Legrand sur le score de 6/3 - 4/6 - 1/0

En fin pour conclure victoire de C. Authier (T.C. Saint Rémy) face à L. Byta (T.C. Saint Marcel) en consolante dames 3ème série et de F. Primey (T.C. Santenay) face au président du T.C. Crissey P. Vieillard



Un président et un comité de tournoi plus que satisfait de cette 30ème édition et qui donne rendez vous aux joueuses et joueurs pour la 31ème édition en Août 2020



Ecole de Tennis saison 2020

Le club convie tous les enfants désireux de prendre des cours 2 après midi (de tests / découverte) les mercredis 4 et 11 septembre de 14h00 à 17h00 sur les courts Rue des Buissons avec l’entraîneur du club Anthony Melé

Inscriptions possible ces 2 mêmes mercredi 4 et 11 septembre et également le samedi 7 septembre de 14h00 à 17h00