Sculpteur et fervent réanimateur des objets de récup', à la rencontre de Gko à Uchizy

Autre rencontre pour info-chalon.com au coeur de son antre.

Rien que par son esprit précurseur sur la manière de considérer les objets anciens, le sculpteur et artiste Gko devait avoir les honneurs d'info-chalon.com. Un temps passé par les bords de Saône du côté dans le Tournugeois, c'est finalement du côté d'Uchizy qu'il a planté son camp, créant de toute pièce, son univers propre à sa création. De son vrai nom, Bruno Remondin, Gko, ancien éducateur sportif puis éducateur spécialisé, celui qui plonge son imaginaire dans l'histoire des objets comme une manière de redonner vie à tout ce qui l'entoure, a su trouver sa marque de fabrique, un style qui lui très personnel et qui n'est pas sans rappeler des objets d'arts premiers.

Dans son atelier d'Uchizy qui fait presque office de cabinet de curiosités, Gko laisse libre cours à cette imagination débordante, cette manière de redonner vie soudainement à des objets tombés dans l'oubli, des objets inanimés qui n'attendaient que lui pour reprendre vie. Il utilise tous les matériaux à disposition même si il ne cache pas ses prédispositions émotionnelles pour des matériaux tels que le cuir, le fer et évidemment le bois. Ne lui parlez pas de plastiques évidemment même si parfois il a osé s'aventurer dans l'univers de ce matériau pour lequel il n'éprouve guère d'estime.

En attendant, il n'est pas rare de le voir solliciter pour la famille d'un ancien artisan, désireuse de redonner vie au passé professionnel en s'appropriant d'anciens objets. Gko est du genre à s'aventurer à un certain nombre d'univers, il suffit juste d'oser franchir la porte et d'entamer la discussion... à la sortie, ce sera la garantie d'un dépaysement et d'un plongeon dans un univers qui est propre à chacun d'entre nous. A découvrir du côté d'Uchizy !

Laurent Guillaumé

Page Facebook de Gko

site internet