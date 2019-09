ÉLAN CHALON 75 - NANTERRE 73 : Belle victoire des chalonnais!

lors de la 1ere journée de la saison 2019/202 en Jeep Élite ce samedi soir au Colisée…

Pour sa première rencontre de Jeep Élite de la saison 2019/2020, ce samedi soir l’Élan Chalon a répondu présent face à Nanterre dans un match où les deux équipes ont joué au chat et à la souris jusque dans les dernières secondes de la rencontre. Une rencontre disputée et serrée, à suspense, les deux équipes étant à égalité à la mi-temps (39 à 39). A 35 secondes de la fin, score de parité (73 à 73), Kenny Chery (18 points) pour Nanterre égalisant avec un missile à 3 points. Justin Robinson va donner la victoire à l’Élan Chalon (75 à 73). Nanterre aura trois fois l’occasion d’égaliser ou de l’emporter, mais ce sera l’échec. Même si tout n'a pas été parfait, l’Élan Chalon sortira vainqueur dans un Colisée en feu ! Philippe Hervé, Dominique Juillot, Rémy Delpon et les 4500 supporters du Colisée peuvent exulter et savourer cette première et belle victoire !

Samedi 28 Septembre à 20 heures : l’Élan Chalon reçoit Monaco, une nouvelle rencontre qui promet et pourquoi pas une nouvelle victoire ?

Marcus THORNTON meilleur marqueur côté chalonnais avec 17 points

Philippe HERVÉ à l'issue de la rencontre :

« C’était un match difficile à jouer pour nous compte tenu de notre préparation avec seulement quatre entrainements avec le collectif, avec cette équipe. C’est la première fois qu’on la présentait. Il y a eu un match avec beaucoup d’engagement et de détermination de notre part soutenu par notre public. Il y a eu des prises de responsabilités. On voulait contrôler notre rebond, on l’a contrôlé. Globalement la victoire est méritée. On a construit une équipe avec de bons joueurs. Il faut maintenant que cette équipe travaille ensemble. Ce ne sont pas des magiciens. On a les joueurs qu’il faut. La complémentarité qu’il faut. On a la salle qu’il faut. Cette victoire nous apporté a amené beaucoup de confiance à l’équipe, mais aussi à l’environnement du club. Contre Monaco, nous serons chez nous, à nous de répondre présent ».

Les statistiques de la rencontre