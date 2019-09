Au FC Chalon, ils l'ont fait !

Toute une équipe motivée a donné naissance à une équipe seniors 3

Pascal Jacques, Président du FC Chalon, Dominique Pelletier, Président Délégué et responsable sportif et technique et leurs collaborateurs peuvent être fiers du travail accompli qui a permis la création d'une nouvelle équipe de seniors C.

Cette équipe composée de 14 joueurs à l'encadrement d'anciens joueurs tels que Roger Genieux et Pascal Fautrelle, drivée par Daniel Perusson et qui a suivi une préparation de début de saison par Samuel Bellorgey, a commencé de fort belle manière ce week-end son championnat lors de sa 1ère journée en s'imposant 4 à 0 face à Saint Marcel.