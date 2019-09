Édition 2019 des pinceaux d'or à Givry : La Russie dessinée par les enfants

Le retour en images d'info-chalon.com

A l'invitation d'A2C (Animation en Côte Chalonnaise), une soixantaine d'artistes en herbe a participé samedi au douzième concours des Pinceaux d'or.



Les dessins des jeunes participants au concours sont exposés au sein de la Halle ronde de Givry, jusqu'au 5 octobre, et sont soumis au vote du public.



La remise des prix aura lieu le dimanche 6 octobre à 17 heures dans La Halle ronde.



Cette exposition annonce la 5ème édition de « Femmes RegArts », qui mettra à l'honneur l'auteure Elena Sergueievna Boulgakovla et portera plus largement sur la Russie.





En pratique :

La Halle ronde est ouverte tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.

Téléphone : 03 85 41 58 82

Hervé DELANEY