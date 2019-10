Bourgogne Bâtir : votre constructeur local rue de la Citadelle à Chalon/Saône

Découvrez l’agence Bourgogne Bâtir

Depuis trois générations et avec plus de 500 maisons réalisées, Bourgogne Bâtir a su se démarquer et ainsi devenir le constructeur incontournable de la région chalonnaise, travaillant avec des artisans reconnus et des fournisseurs locaux (tels que le Comptoir des Fers à Chalon sur Saône, Cléau à Dracy le Fort…).

Bourgogne Bâtir vous garantit la qualité de ses réalisations, ce qui lui confère aujourd’hui une notoriété indiscutable. Proximité, réactivité et professionnalisme sont leurs principales priorités.

Faites confiance à Bourgogne Bâtir et ayez toutes les cartes en main pour construire en toute sérénité.

Découvrez les modèles de maisons Bourgogne Bâtir

10, Rue de la Citadelle

71100 Chalon sur Saône

03 85 43 64 94

www.bourgognebatir.com