Sud Education appelle les personnels précaires AESH à la grève en Saône et Loire

Le syndicat SUD Éducation Bourgogne appelle les AESH de Saône-et-Loire à la grève et à un rassemblement devant la DSDEN de Mâcon ce lundi 30 septembre 2019, à partir de 16h30.

Il s'agit de protester contre la situation scandaleuse faite à ces personnels en cette rentrée.

Les Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap (AESH) sont des per- sonnels contractuel-les parmi les plus précaires de l’Éducation nationale, travaillant toute la semaine avec des temps partiels imposés et décousus, pour environ 700 euros par mois.

Comme si cette précarité organisée ne suffisait pas, l'Inspecteur d’académie, en bafouant toute réglementation, a décidé en cette rentrée d'imposer aux AESH 2h supplémentaires non-rémunérées.

SUD Éducation appelle les AESH à se rassembler devant la DSDEN de Saône- et-Loire ce lundi 30 septembre à 16h30, afin de montrer leur détermination à défendre leurs conditions de travail.