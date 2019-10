La Mutualité Française Saône-et-Loire a fait un don de matériel informatique pour favoriser une économie circulaire et l’accès aux nouvelles technologies.

Dans un souci de revalorisation des équipements qui ne servent plus à l'entreprise, le service informatique de la Mutualité Française Saône-et-Loire a fait un don conséquent à l'entreprise de l'économie sociale et solidaire "Syntaxe Erreur 2.0".

Rencontrée au salon de l'ESS en 2018, cette entreprise du numérique solidaire propose de valoriser au maximum les anciens équipements informatiques. Leurs équipes les remettent en état, ou démantèlent entièrement le matériel. Les pièces détachées utilisables sont récupérées pour réparation et toutes les pièces obsolètes sont triées puis redirigées vers des filières de recyclage.

Au total, la Mutualité Française Saône-et-Loire a donné 1,3 tonnes de matériel, parmi lesquelles 86 unités centrales, 23 ordinateurs portables, mais une soixantaine d'écrans, des téléphones portables d'ancienne génération et des claviers, souris et câbles.

Les téléphones seront vendus à très bas prix à des personnes en difficulté sociale ou bien recyclés. Les unités centrales, pour les plus vieux processeurs, un reconditionnement en Linux sera possible et revendu à bas prix, ou bien recyclé. Pour les plus récents, un reconditionnement en Windows 10 sera possible. Quant aux écrans, ils pourront être cédés à des écoles ou vendus à bas prix tandis que les claviers, souris et câbles seront fournis avec les unités centrales.

Une démarche citoyenne et responsable qui marque le début d'un partenariat avec cette entreprise installée à Gueugnon.