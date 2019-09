CENTRE DES IMPOTS DE LOUHANS - Les 14 agents ne seront pas transférés à Chalon sur Saône annonce la députée Cécile Untermaier

Communiqué de Cécile Untermaier :

« Suite à la réunion de présentation de la nouvelle organisation de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) dans les territoires, le 9 juillet dernier à Louhans, j’avais écrit au Ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, afin de proposer une poursuite de la concertation sur cette réforme avec les élus et acteurs locaux (voir courrier ci-joint). Le projet initial consistait notamment à fermer 23 trésoreries et à regrouper les équipes comptables sur cinq sites principaux : Mâcon, Chalon-sur-Saône, Autun, Paray-le-Monial et Louhans. Le centre des impôts de Louhans voyait cependant son Service des impôts aux particuliers (SIP), fort de 14 agents, transféré à Chalon-sur-Saône.

Ce vendredi 20 septembre, une rencontre avec la Direction des finances publiques de Saône-et-Loire a permis une avancée importante par la Bresse. Le SIE de Louhans devrait devenir officiellement une antenne pérenne du SIE de Chalon-sur-Saône, permettant ainsi le maintien de 13 agents - avec un inspecteur des impôts à leur tête - dans le centre actuel situé rue des Bordes.

La réforme prévoyait également de mettre des Conseillers aux décideurs locaux (CDL) dans chaque Communauté de communes, ces derniers devant être hébergés dans les locaux communautaires. Pour une plus grande confidentialité et dans le respect de l’indépendance des services de l’Etat, j’ai proposé que ces conseillers, dont l’expertise devra être à la hauteur des attentes, reçoivent les décideurs locaux dans un bureau dédié au sein du centre des impôts de Louhans. A l’image du maintien du SIE, cette proposition devrait être entendue par la Direction générale des finances publiques et le ministère. Il nous reste à promouvoir un service des impôts aux entreprises innovant dans ses prestations et à proximité des acteurs économiques de l’arrondissement de Louhans. »