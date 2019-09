Les Judokas du Budokan Chalonnais préparent la prochaine saison !

Les judokas du BUDOKAN CHALONNAIS ont enfilé le judogi lors du stage annuel d’oxygénation au Centre Sportif de Bellecin au bord du lac de Vouglans.

Voilà maintenant 3 saisons que nos judokas posent leurs valises à Orgelet au bord du lac de Vouglans pour un stage de reprise, au programme 2 séances de judo par jour ponctué d’activité sportive comme le kayak, Stand up paddle, tir à l’arc, course d’orientation et bike and run.

La vingtaine de Judoka encadrés par Adrien THOUVREY et Mathieu GOUTH ont profité du cadre magnifique pour préparer de la meilleure façon la saison à venir. Les premières échéances seront vite là puisque les championnats par équipes débuteront courant octobre et novembre avant les championnats individuels à partir de décembre.

Un stage enrichissant car nous côtoyons sur le tatami nos amis côte d’orien du club de Marsannay la Côté. Nous avons pu profiter de l’expertise de Adriana RINSANT, ex-internationale mexicaine et championne du monde vétéran 2017 et de son mari Baptiste RINSANT ex-athlète 1ère division et vice-champion du monde vétéran 2017 pour l’encadrement des séances de Judo.

La saison est maintenant lancée pour le BUDOKAN CHALONNAIS, nous serons présents au forum de la vie associative et sportive le samedi 7septembre 2019, nous pourrons répondre à toutes vos questions.

Nos permanences d’inscriptions pour le Judo – Jujitsu – Karaté et TaIso débutent ce mercredi 28 aout 2019 de 14h à 19h au Gymnase du Devoir - 38 rue Général Giraud

lundi mardi jeudi et vendredi de 17h00 à 19h15, le mercredi de 14h00 à 19h et le samedi de 10h à 12h. Renseignement par téléphone au club durant les permanences au 03 85 41 08 00 ou auprès de notre professeur de Judo au 06 50 19 83 54. Hajimé !!!