De belles courses pour le 100e anniversaire de l'Union Vélocipédique Chalonnaise

ce dimanche après-midi…

Ce dimanche après-midi, l’Union Vélocipédique Chalonnaise organisait la 100e du Prix de la Ville de Chalon. Le public (peu nombreux) a assisté à de belles courses. Les coureurs ont honoré le 100e anniversaire de l’Union Vélocipédique Chalonnaise. La 1ere a eu lieu le 12 octobre 1919. Trois courses étaient au programme ce dimanche, une course dans la catégorie cadets avec pour l’UVC, Noam Demoury et Lilian Colaut, c’est d’ailleurs ce dernier qui l’emporte en parcourant les 55 kms en 1h24’07 avec une moyenne de 39,23km/h. Ils étaient 25 au départ. La course D1/D2 et D3/D4 réunissait 44 coureurs. En D1/D2, c’est Boris Berthe qui l’emporte en 1h52’32 en couvrant les 70 kms à 37,32 km/h de moyenne. En D3/D4, Claude Desmaris du Vélo Club de Tournus termine à la 1ere place.

A venir sur info-chalon.com, la course Elite et les remises de récompenses

Boris Berthe en D1/D2

Claude Desmaris en D3/D4