Des eaux de baignades de bonne qualité en Bourgogne-Franche-Comté

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté assure la surveillance sanitaire de la qualité des eaux de baignade dans la région. Etat des lieux avant la pleine saison 2020.

La pratique des loisirs de l’eau doit être réalisée dans de bonnes conditions pour éviter certains risques.

Avec la noyade, les infections liées à une eau de mauvaise qualité par contact cutané ou par ingestion, figurent au rang des principaux dangers. Il est donc recommandé de se baigner dans des zones surveillées, où le contrôle sanitaire affiche des résultats satisfaisants.

L’Agence Régionale de Santé met en œuvre chaque année, pendant la saison estivale, une surveillance sanitaire de la qualité de l’eau de ces sites.

La surveillance sanitaire en cours de saison balnéaire

Ce contrôle réglementaire comporte des analyses microbiologiques de l’eau et des relevés de paramètres physico-chimiques à une fréquence bimensuelle, entre le 1er juillet et le 31 août.

Un premier prélèvement a lieu habituellement vers le 15 juin, pour contrôler la qualité de l'eau avant l'affluence des baigneurs. Cependant, en raison de la pandémie liée au coronavirus, tous les gestionnaires n’ont pas encore fait connaître à l’ARS les dates d’ouverture de leur baignade pour 2020, ce qui a pu conduire à décaler ce prélèvement d’avant-saison. Du fait du contexte également, le contrôle sanitaire sera renforcé sur certains sites.

Pour tous les sites, le respect strict des mesures de distanciation physique, d’entretien des plages et des infrastructures est obligatoire.

En cas de mauvais résultat de la qualité de l’eau, l'ARS peut demander au gestionnaire de fermer la baignade et réalise un prélèvement dit de recontrôle.

Les analyses du contrôle sanitaire sont sur certains sites complétées par des recherches de cyanobactéries. Certaines espèces de ces micro-algues peuvent produire et libérer des toxines à l’origine de risques sanitaires pour les baigneurs, les usagers d’activités nautiques ou les consommateurs des produits de la pêche. Les effets les plus fréquents actuellement connus font suite à des contacts (irritation de la peau, du nez, de la gorge et des yeux) ou suite à une ingestion (maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements).