Un merci fleuri au Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône

Pour remercier l'ensemble des corps de métiers ayant veillé sur la population pendant la crise sanitaire, la municipalité de Chalon-sur-Saône a lancé l'opération «Fleurs du cœur». Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi, à 14 heures 30, une opération a été lancée par la Ville de Chalon-sur-Saône et son maire, Gilles Platret, dans le but de remercier avec des fleurs, l'ensemble du personnel des différents corps de métiers qui ont veillé sur la population durant la crise sanitaire,que ce soit à l'hôpital, au SSR Boucicaut, dans les résidences pour personnes âgées, dans les casernes des pompiers, de la 43ème compagnie de CRS, Carnot, le Commissariat de police, à la Clinique Sainte-Marie ou dans les EHPAD.



Ils auront tous droit à des plantes fleuries, quelles que soient leurs fonctions ou grades au sein de leur structure.



Ainsi, au total, ce sont plus de 5000 plantes en godets, issues des serres municipales, qui vont être distribuées par les agents du Service Espaces Verts.



Ce sont des plantes qui ont été produites par des agents municipaux qui ont été de permanence à tour de rôle, lors du confinement, pour assurer le suivi des végétaux et pouvoir produire également les plantes annuelles pour les massifs floraux.



Certaines des plantes fleuries offertes sont, d'ailleurs, les mêmes que celles qui ont permis de faire le massif de la Tour du Doyenné, sur l'Île Saint-Laurent, avec un «MERCI» XXL adressé aux soignants, aux personnels de santé mais aussi plus généralement à toutes celles et ceux qui ont oeuvré à faire traverser la crise sanitaire de la meilleure façon possible pour la population Chalonnaise.



Dernière information, le 9 juillet, au matin, la municipalité propose à l'ensemble des personnels soignants du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, de la Clinique Sainte-Marie ainsi que les libéraux, de se retrouver, en tenue, au pied de la Tour du Doyenné et de faire une photo avec un drône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati